Usa: generale Milley smentisce Trump, mai autorizzato un attacco militare in Iran

- Il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, ha affermato di non essersi mai espresso a favore di un intervento militare Usa in Iran durante l’amministrazione di Donald Trump, smentendo alcune precedenti affermazioni dell’ex presidente e del suo ex capo di gabinetto, Mark Meadows. Durante una intervista con l’emittente “Cnn”, il generale ha detto che “posso garantire di non aver mai consigliato un attacco contro l’Iran”. Milley, che lascerà il suo incarico a fine mese, ha servito come capo di Stato maggiore congiunto durante gli ultimi 16 mesi dell’amministrazione Trump. In una registrazione trapelata sugli organi di stampa dopo il ritrovamento di documenti classificati nella sua residenza in Florida, risalente al luglio 2021, l’ex presidente ha affermato di avere “un piano” per un attacco contro l’Iran autorizzato da Milley, ammettendo di non aver declassificato la documentazione. Il generale, durante l’intervista, ha detto di non sapere nemmeno a quale documento Trump abbia fatto riferimento. “Nessuno mi ha mai presentato nulla di simile: tuttavia, un attacco militare contro l’Iran è una questione molto seria”, ha affermato. (Was)