Parlamento: gli auguri di Calderoli al neo-eletto presidente commissione questioni regionali Silvestro

- "Faccio i miei auguri di buon lavoro al senatore Francesco Silvestro, eletto in queste ore presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali. Un organo parlamentare previsto direttamente dalla Costituzione, con competenze importanti in merito agli affari regionali e in genere alle questioni che interessano le autonomie territoriali. Sono certo che avremo modo di collaborare, per garantire a governo e Parlamento quella sinergia fondamentale nell’interesse del Paese". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)