Fvg: assessore Cultura, “Pordenonelegge” è rassegna che sa “cantare” la libertà

- Una rassegna che saprà “cantare” la libertà ed elevare Pordenone e tutto il Friuli Venezia Giulia a cuore pulsante della cultura europea. Ha salutato in questo modo l’avvio della 24esima edizione di "Pordenonelegge", il festival del libro con gli autori, l’assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil. "È una vera emozione essere su questo palco per la prima volta per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di una manifestazione che promuove l'abitudine alla lettura, quest'ultima vera palestra dello spirito e della mente”, ha detto il vicepresidente della Regione, intervenendo alla serata inaugurale al Teatro Verdi di Pordenone. “Grazie alle nuove opportunità offerte dai nostri confini, come ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo video intervento, il Friuli Venezia Giulia continua a essere terra di grande cultura. Noi che siamo a tutti gli effetti il cuore pulsante dell'Europa - ha concluso Anzil - vogliamo continuare a ricoprire questo ruolo, cosa possibile grazie anche al contributo prezioso di tutti”. (Frt)