Congo-Kinshasa: insulto al capo dello Stato, ex leader del partito al governo condannato a sette anni

- L'ex leader dell'Unione per la democrazia e il progresso sociale (Udps) al potere in Repubblica democratica del Congo (Rdc), Jean-Marc Kabund, è stato condannato oggi a sette anni di carcere per aver "insultato il capo dello Stato", Felix Tshisekedi. Lo ha riferito ai media uno dei suoi legali, Kaddy Ditou, spiegando che l'imputato è stato ritenuto colpevole di diversi capi d'accusa, fra cui “insulto al capo dello Stato ed alle istituzioni della Repubblica” e “diffusione di voci false”, ottenendo una condanna superiore a quella - tre anni di carcere - richiesta dal pubblico ministero. Secondo la fonte, la Corte di cassazione chiamata oggi ad esaminare il caso ha stabilito che "tutti i reati per i quali il signor Kabund è stato perseguito sono stati accertati". Il giudice ha quindi sentenziato "un cumulo di pene" e lo ha condannato a "84 mesi di lavori forzati, equivalenti a sette anni" di carcere. Il legale ha commentato la sentenza come molto severa, ricordando che la sentenza non è soggetta ad appello. (segue) (Res)