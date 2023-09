Migranti: Salvini, Europa ci sta lasciando totalmente soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho dei dubbi che questa Europa possa aiutare l’Italia perché ci stanno lasciando totalmente da soli nella difesa dei nostri confini, via mare e via terra. Quindi dobbiamo organizzarci, tornare ai decreti Sicurezza, che siano ancora più rigorosi. Io più che andare a processo per avere bloccato gli sbarchi da navi straniere che arrivavano tutte in Italia non sono riuscito a fare, ma vedremo di essere ancora piu incisivi". Lo ha detto, in un’intervista al Tg1, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alla decisione di Francia e Germania di limitare l'accoglienza dei migranti dall'Italia.(Rin)