Sardegna: Consiglio regionale approva Collegato alla finanziaria

- Via libera del Consiglio regionale con 29 voti a favore e 18 contrari al Collegato alla finanziaria 2023. Un percorso non semplice iniziato in commissione a fine febbraio e in Aula a fine giugno e chiuso dopo oltre sei mesi. “Abbiamo chiuso un percorso dimostrando volontà di agire nel bene della nostra Isola e lealtà rispetto agli impegni presi con i cittadini e le cittadine sardi. Daremo quindi gambe a tutte quelle norme di manutenzione legislativa che per competenza non hanno trovato spazio nella legge Finanziaria ma che, proprio grazie a questo disegno di legge, la implementano e ne agevolano la messa in pratica, con uno sguardo sempre proiettato sulle sfide future”, ha spiegato il Presidente della Regione, Christian Solinas. “Con questo Collegato abbiamo compiuto un passo importante verso la modernizzazione del sistema. L’approvazione delle norme che hanno riguardato gli Enti locali e il recepimento delle osservazioni della Corte Costituzionale sulla legge urbanistica sono due elementi che rendevano urgente l’intervento, insieme a una manutenzione normativa necessaria dopo quattro anni di Legislatura. Senza dimenticare che con questo Collegato recepiamo alcune esigenze in ambito sanitario già individuate e indicate con l’ultima manovra, ma che attendevano di essere concretamente indirizzate. Non solo: per alcuni interventi più urgenti abbiamo scelto questo strumento con l’obiettivo di dare una risposta alle esigenze più immediate, alcune delle quali intervenute proprio nel corso dell’estate”, ha spiegato l’Assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino, evidenziando l’importanza del provvedimento e i punti principali che lo compongono. (segue) (Rsc)