Sardegna: Consiglio regionale approva Collegato alla finanziaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci milioni per i comparti agricoli fino a oggi esclusi dai finanziamenti, fra tutti quelli olivicolo e viticolo, (anch’essi fortemente colpiti dalla crisi di mercato) che si sommano ai 20 della Finanziaria. Per garantire il completamento degli interventi delle misure del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) delle annualità 2019 e 2020 del PSR Sardegna 2014-2022 - Organismo pagatore regionale ARGEA Sardegna – è autorizzata, per il 2023, la spesa di euro 7.700.000. Considerata l’urgenza di adempiere agli obblighi, con la norma approvata si autorizza l’Agenzia Argea a utilizzare le somme già stanziate per il cofinanziamento del PSR 2014-2022. Garantite le risorse destinate agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi relativi alla campagna 2023: con il collegato alla finanziaria è stata autorizzata a favore dei Consorzi di difesa per l’anno 2023 la spesa di 9.491.969. Previste anche le disposizioni in materia di pesca a strascico: è prevista l’attuazione di un piano finalizzato alla riduzione dell’impatto delle diverse attività di pesca nella fascia costiera con uno stanziamento di 1 milione di euro per la riconversione delle imbarcazioni, una indennità di “stop” delle imbarcazioni fino ad un massimo di 150.000 euro ed inoltre un finanziamento fino al 50% delle spese sostenute per le attrezzature necessarie alla riconversione fino ad un massimo di 850.000 euro. Le indennità di riconversione verranno erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Autorizzata infine, per l’anno in corso, la spesa di 1.500.000 da erogare a titolo di contributi a favore degli istituti agrari della Sardegna per l'ammodernamento delle aziende agricole di loro proprietà. Le modalità attuative dell’intervento saranno definite con deliberazione della Giunta regionale. Entrano tra i beneficiari per l'acquisto o ristrutturazione delle case nei comuni sotto i 3mila abitanti anche coloro che avevano maturato i requisiti da gennaio 2022 (al momento esclusi). Area potrà riqualificare il patrimonio edilizio (40 milioni prima destinati alla realizzazione di nuovi alloggi ora potranno essere impiegati sugli immobili esistenti). Stanziati, infine, 12 milioni per la messa a norma dei piccoli invasi. (segue) (Rsc)