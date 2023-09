Sardegna: Consiglio regionale approva Collegato alla finanziaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel veicolo normativo hanno trovato spazio le risposte ad alcune situazioni che necessitavano di intervento: dal contributo per l’avvio dell’impianto di compostaggio alla Tossilo (1 milione di euro), ai contributi per i danni derivanti dagli incendi di questa estate (per i quali seguirà una delibera di Giunta con la precisazione dei criteri), alcuni piccoli interventi sulla caccia, fino ad arrivare alla riperimetrazione del Parco di Gutturu Mannu, come richiesto da alcune Amministrazioni comunali, e alla definitiva istituzionalizzazione della Rete regionale per la Conservazione della fauna marina. 25 milioni per nuove rotte, concessi per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi (5 milioni per il 2023 e 10 per ciascuno degli anni 2024 e 2025). Beneficiari i vettori aerei europei (in possesso del Certificato di operatore aereo e della relativa licenza di esercizio) iscritti nel registro delle imprese dello Stato di appartenenza. La Regione supporterà le compagnie nella forma dell''Aiuto all'avviamento' per incentivare l'attivazione di nuove rotte. Con una delibera di Giunta saranno poi emanate le "direttive di dettaglio dei programmi di attività soggetti a contribuzione, anche con particolare riferimento alle specifiche rotte, all'offerta di trasporto e alla sua durata". Con il Collegato si completano i programmi della finanziaria, con vari provvedimenti tra cui l'aumento dei Cantieri di Lavoro, estesi a tutti gli Enti pubblici, per coprire molte esigenze di occupazione (2 milioni di euro nel triennio); la programmazione del futuro di sicurezza e sviluppo dei Lavoratori del Parco Geominerario e di tutti i lavoratori in utilizzo, per crisi occupazionali (38.570.000 nel triennio). Ancora: la destinazione di assistenze tecniche per l'azzeramento delle istruttorie sui fondi delle misure di sostegno per il lavoro e le imprese (3 milioni); la destinazione di programmi per la promozione della Sardegna nel mondo attraverso i Circoli dei sardi (300mila euro). Previsti anche contributi rivolti all’intero territorio regionale, in analogia con quanto previsto per il Comune di Cagliari (Via Dettori), per il sostegno all’occupabilità per le attività che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2023 a causa di interdizioni al transito pedonale motivi di sicurezza (2.700.000 nel triennio). Modificata la legge regionale 20 del 2006 sul riordino delle professioni turistiche e dei servizi: è stata adeguata la norma regionale a quella nazionale per rispondere a una necessità del settore che vedeva sospese le procedure di abilitazione dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio da agosto del 2021. Modificata anche la legge regionale in materia di IUN, codice identificativo numerico delle strutture ricettive, sia alberghiere, sia extralberghiere, sia all’aria aperta e sia per gli alloggi privati destinati a locazione turistica con l’obiettivo di riordinare la classificazione delle strutture adeguandosi, inoltre, alla normativa nazionale. (Rsc)