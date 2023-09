Europee: Salvini, unire conservatori e moderati per mandare a casa i socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un centrodestra unito che lavora bene da mesi in Italia. Lo stesso centrodestra unito è l'unica speranza per cambiare l'Europa. Quindi unirsi, unire tutti i conservatori ed i moderati d'Europa è l'unico modo per mandare a casa i socialisti". Lo ha affermato, in un'intervista al Tg1, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle elezioni Europee del prossimo anno ed alla presenza di Marine Le Pen al raduno della Lega a Pontida. (Rin)