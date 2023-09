Iran: Casa Bianca, fondi saranno sbloccati per transazioni umanitarie, altrimenti li congeleremo di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi iraniani che saranno sbloccati nel quadro dell’accordo che gli Stati Uniti stanno finalizzando con Teheran, in cambio della liberazione di cinque cittadini Usa detenuti nel Paese, saranno soggetti ad una serie di restrizioni relativamente al loro utilizzo: se l’Iran cercherà di utilizzarli per altri scopi, le autorità di Washington interverranno per congelarli nuovamente. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Questi fondi, attualmente congelati in Corea del Sud, saranno trasferiti su conti in Qatar, dove saranno disponibili per transazioni umanitarie come l’acquisto di cibo, medicinali, attrezzature mediche e prodotti agricoli”, ha spiegato Kirby, aggiungendo che l’utilizzo dei fondi sarà soggetto al costante monitoraggio del Tesoro. “I cittadini statunitensi detenuti illegalmente in Iran hanno sofferto per anni condizioni disumane nella prigione di Evin, e non abbiamo mai smesso di lavorare per riportarli a casa”, ha affermato. (Was)