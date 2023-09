Iran: Casa Bianca, nessuna sanzione sarà cancellata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non cancelleranno nessuna delle sanzioni precedentemente imposte all’Iran, nel quadro dell’accordo che stanno concordando con le autorità di Teheran per la liberazione di cinque cittadini Usa detenuti nel Paese. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Questo non è un pagamento, e non riguarda in alcun modo i soldi dei contribuenti: soprattutto, non cancelleremo alcuna sanzione, e anzi continueremo a contrastare gli abusi dei diritti umani perpetrati dal regime iraniano, oltre alle sue azioni destabilizzanti all’estero”, ha detto. (Was)