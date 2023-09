Libano: nuovi scontri nel campo profughi palestinese Ain el Hilweh, 7 morti e 24 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di sette morti e 24 feriti il bilancio dei nuovi scontri scoppiati all'interno del campo profughi palestinese di Ain el Hilweh, a Sidone, nel sud del Libano. Gli scontri sono avvenuti tra gli elementi del movimento Fatah, vicino al presidente palestinese Mahmoud Abbas, e altri gruppi islamisti rivali all’interno del campo, in particolare Jund el Sham, Osbat al Ansar e Al Shabab al muslim (La gioventù musulmana). Jund el Sham è un gruppo salafita jihadista legato ad Al Qaeda, fondato nel 1991 e opposto a Fatah. Osbat al Ansar, fondato negli anni ’90, anch’esso ispirato all’ideologia jihadista-salafita. Al Shabab al Muslim è formato da ex combattenti in Siria e da persone vicine allo sceicco salafita Ahmad el Assir. La nuova ondata di tensione all’interno del campo profughi, il più grande del Libano, con circa 80.000 persone al suo interno, si inserisce in un contesto regionale caratterizzato dalla forte ostilità tra Fatah e il movimento palestinese Hamas, oltre che dai tentativi degli Stati Uniti di avviare le relazioni diplomatiche tra Israele e Arabia Saudita. (segue) (Lib)