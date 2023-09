Libano: nuovi scontri nel campo profughi palestinese Ain el Hilweh, 7 morti e 24 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero 2 del movimento palestinese Hamas, Musa Abu Marzouk, che da ieri si trova a Beirut, ha scritto sul suo profilo "X", che "quello che sta accadendo attualmente nel campo di Ain al Hilweh è una distruzione del campo con il pretesto lottare contro il terrorismo, ma senza risultati concreti e significativi”. "Abbiamo provato con tutte le nostre forze ad aiutare le persone che si trovano in un vicolo cieco, ma le promesse sono infondate", ha detto. Da parte sua, il portavoce del movimento Fatah, Youssef al Zarai, ha dichiarato all'agenzia di stampa libanese "Nna": "Oggi le nostre posizioni sono state attaccate da forze terroristiche, che hanno costretto i nostri membri a reagire". Ha sottolineato che "non vi è stato alcun progresso da parte di entrambe le parti", affermando che "quello che sta accadendo non è un'operazione militare di Fatah, ma piuttosto un tentativo di respingere l'attacco di gruppi terroristici". Per Fatah, "l'ora zero non è ancora stata fissata. Il movimento si impegna a rispettare quanto concordato, cioè dare un limite di tempo a questi gruppi terroristici e fare pressione su di loro da parte delle forze islamiche e di Hamas, affinché consegnino gli accusati dell'assassinio del comandante della sicurezza nazionale del campo (affiliato a Fatah), del generale Abu Ashraf al Armoushi e dei suoi collaboratori". (segue) (Lib)