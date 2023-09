Libano: nuovi scontri nel campo profughi palestinese Ain el Hilweh, 7 morti e 24 feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Zarai ha puntato il dito contro attori esterni che a suo avviso starebbero fomentando lo scontrato. "È diventato chiaro che esiste una decisione regionale esterna che ha portato ad accendere la miccia dei conflitti all'interno del campo per attuare il piano di distruzione e sfollamento contro il nostro popolo", ha spiegato. Per il portavoce di Fatah, "la soluzione richiede un processo libanese-palestinese e noi, come movimento Fatah, abbiamo concordato con lo Stato libanese di concedere un del tempo. Ci vorrà molto tempo prima che questi criminali si arrendano, e se non verranno consegnati, ci saranno altre azioni", ha concluso. (Lib)