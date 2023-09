Libano: drusi e sciiti incontrano Le Drian, favorevoli al dialogo per eleggere presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader druso libanese Walid Jumblatt e il capo del gruppo parlamentare del partito sciita filo-iraniano Hezbollah, Mohammad Raad, hanno parlato oggi separatamente con l'inviato francese Jean-Yves Le Drian, e si sono detti favorevoli agli appelli al dialogo lanciati da quest'ultimo e dal presidente del parlamento Nabih Berri, per eleggere il capo dello Stato. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna". Gli appelli al dialogo sono stati criticati dai leader dei partiti cristiani Kataeb e delle Forze libanesi Sami Gemayel, Samir Geagea, e dal deputato Michel Moawad, candidato dell'opposizione alla presidenza, con cui Le Drian successivamente consultato nel pomeriggio. Dopo la fine del mandato del presidente Michel Aoun lo scorso 31 ottobre, il parlamento non ha trovato un'intesa per eleggere il suo successore. (Lib)