Algeria: ministro degli Esteri riceve l'inviato dell'Onu per il Sahara Occidentale De Mistura

- Il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, ha ricevuto oggi l'inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale, Staffan de Mistura. Secondo quanto riferisce una nota stampa del ministero, Attaf ha ribadito il pieno appoggio dell'Algeria agli sforzi compiuti dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e dal suo inviato De Mistura. Il capo della diplomazia di Algeri ha auspicato che "questi sforzi portino a rilanciare la via dei negoziati diretti tra le parti in conflitto, vale a dire il Regno del Marocco e il Fronte Polisario, senza precondizioni e in buona fede, con l'obiettivo di raggiungere una soluzione politica che preservi il diritto del popolo sahrawi all’autodeterminazione”. Dopo la visita in Algeria, De Mistura dovrebbe recarsi in Mauritania. (Ala)