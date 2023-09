© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassazione degli extraprofitti per le banche “continuo a ritenere sia un provvedimento giusto. Non intendo tornare indietro: le modifiche si possono fare solo a parità di gettito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)