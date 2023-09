Migranti: Calenda, Salvini ci sta coprendo di ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho attribuito, come invece ha fatto il centrodestra quando era all'opposizione, la responsabilità degli sbarchi al governo. Ma sentire un vicepremier usare la parola 'atto di guerra' così, senza pensare, come fosse un passante al bar, è inaccettabile. Salvini ci sta coprendo di ridicolo. Meloni intervenga". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)