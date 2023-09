Governo: Meloni, nelle prossime settimane presenteremo riforma costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo praticamente pronti sulla riforma costituzionale e penso la presenteremo nelle prossime settimane. "È una cosa che gli italiani ci hanno chiesto di fare”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Se non ci saranno i due terzi in Parlamento saranno gli italiani a decidere”, ha aggiunto. (Rin)