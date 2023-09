Napoli: riunione Consiglio San Carlo su reintegro Lissner, per De Luca è pulcinellismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione straordinaria sul reintegro di Stéphane Lissner quale sovrintendente e direttore artistico del Teatro ordinato ieri, in via cautelare, dal giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli. Questa sera si riunirà il Consiglio di indirizzo della Fondazione San Carlo che dovrà decidere se presentare reclamo in appello tramite l'Avvocatura dello Stato cui è stata affidata la difesa della Fondazione in sede giudiziaria. Su Facebook è arrivato il commento lapidario del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che afferma: "Teatro San Carlo, dalle grandi opere alle grandi sceneggiate. Siamo arrivati al pulcinellismo".(Ren)