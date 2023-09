© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “No”, sulla guerra in Ucraina non si cambia posizione. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Potrebbe andare peggio se non facessimo quello che stiamo facendo” per l’Ucraina, ha aggiunto Meloni, ribadendo che sostenere Kiev “è la scelta giusta”. (Rin)