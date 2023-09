Serbia-Italia: inaugurazione ufficio Sace a Belgrado apre nuova fase per relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è aperta una nuova fase delle relazioni tra Italia e Serbia. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato l’inaugurazione dell'ufficio Sace a Belgrado, in Serbia. Hanno presenziato all'evento, oltre al ministro, l'amministratore delegato della società, Alessandra Ricci, il ministro del Commercio serbo, Tomislav Momirovic, il presidente della Camera di Commercio italo-serba, Annino De Venezia, e la responsabile delle relazioni internazionali di Sace, Michal Ron, insieme all'ambasciatore a Belgrado, Luca Gori, e a una nutrita presenza della comunità imprenditoriale italiana in Serbia. Urso ha affermato che la squadra pubblica e privata italiana "è a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese dell’Italia in Serbia per una migliore partnership", definendo "importante e significativo" il fatto che a Belgrado sia stato inaugurato un ufficio Sace, perché questo "rafforzerà l'export del nostro Paese". Urso ha spiegato che è già programmata, per il prossimo mese di dicembre, anche l'apertura di un ufficio di Cassa depositi e prestiti (Cdp) sempre a Belgrado. Nel Paese balcanico “saranno così presenti per la prima volta in maniera compiuta tutti gli attori pubblici e privati che insieme all'ambasciata contribuiscono al sostegno della presenza italiana", ha evidenziato il ministro, citando Ice, Istituto di cultura, Camere di commercio, Confindustria serba, nonché l'ufficio di Simest e di Sace. (segue) (Seb)