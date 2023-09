Serbia-Italia: inaugurazione ufficio Sace a Belgrado apre nuova fase per relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Secondo Urso, "le imprese italiane stanno facendo molto bene in questo vivace e giovane tessuto imprenditoriale, con oltre 1.200 aziende nazionali o con quota di partecipazione italiana che danno lavoro diretto a 34.300 persone, senza contare l'indotto". "L'Italia in Serbia significa il 4,5 per cento del Pil, il secondo investitore dopo la Germania per numero e valore dei progetti. È evidente che accanto a un tale sforzo, anche in termini di rinnovamento della nostra presenza imprenditoriale, si rende necessario consolidare la nostra presenza finanziaria istituzionale nel Paese", ha aggiunto il ministro. "Il governo italiano è tornato in campo. Lo dimostrano le missioni in Serbia realizzate in questi mesi da diversi ministri italiani", ha detto quindi Urso, annunciando a tal proposito "nei prossimi mesi" una visita nel Paese anche della premier Giorgia Meloni. Il ministro ha osservato che la Serbia "oltre a diventare un hub della regione", diventando "un esempio e modello per realizzare le stesse cose in altri contesti regionali". Infatti, ha affermato Urso, il Paese è il "più significativo e importante tra quelli dei Balcani nella strada di accesso all'Unione europea", sia per la sua "capacità tecnologica e industriale", che per "l'approvvigionamento delle materie prime critiche fondamentali alla transizione digitale ed ecologica". "Siamo consapevoli che nei Balcani è proprio la Serbia il Paese su cui scommettere, per la sua tradizione, la sua storia e la sua struttura. Qui è possibile sviluppare meglio le partnership tecnologiche e industriali ma anche, in qualche misura, competere con altri attori extra europei, perché dobbiamo preservare il continente europeo anche in una logica geopolitica", ha sottolineato il ministro. (segue) (Seb)