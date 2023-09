Serbia-Italia: inaugurazione ufficio Sace a Belgrado apre nuova fase per relazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese in Italia e nel mondo, Alessandra Ricci, ha affermato che l'obiettivo di Sace è portare l'Italia ad essere "il primo Paese partner" commerciale della Serbia. "I numeri attuali non ci bastano. Vogliamo creare maggiori contatti, conoscenze e prodotti assicurativi e finanziari a favore di aziende italiane. Per questo è importante essere presenti sul territorio", ha detto Ricci. In occasione dell’inaugurazione dell’ufficio Sace a Belgrado, Urso ha incontrato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e i ministri dell'Economia, Slobodan Cvetkovic, delle Miniere e dell'energia, Dubravka Djedovic e del Commercio, Tomislav Momirovic. Nel corso del colloquio con Vucic sono stati approfonditi i temi di maggiore interesse tra Serbia e Italia, in particolare le potenzialità di cooperazione non solo nei settori tradizionali, ma anche in quelli "capital intensive", del digitale, dell'intelligenza artificiale e delle materie prime critiche, con "piena sintonia di vedute". Successivamente, Urso ha incontrato la premier, Ana Brnabic, con cui ha affrontato i principali temi di politica industriale bilaterale, la cooperazione scientifica sulle nuove frontiere tecnologiche e le opportunità di investimento e crescita per le aziende italiane e serbe. La visita istituzionale del ministro e l’apertura dell’ufficio Sace hanno dunque testimoniato la volontà di approfondire le relazioni tra Roma e Belgrado, sempre più strategiche e funzionali per l’economia italiana. (Seb)