Trasporti: Rocca, disservizi ferroviari, domani incontro con Ad gruppo Fs e Trenitalia

- I cittadini del Lazio "hanno vissuto l'ennesima giornata di passione sulle linee ferroviarie regionali: cancellazioni e ritardi che stanno generando il caos e l'inferno, soprattutto tra i pendolari. Domani, in mattinata, incontrerò Luigi Ferraris, Amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Luigi Corradi, Ad di Trenitalia, per rendermi conto della reale situazione e dei tempi di ripristino". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Sono poi in costante contatto con l'Assessore Ghera. I cittadini del Lazio non possono continuare a subire passivamente questa pesante situazione e questi gravissimi disservizi. Andremo fino in fondo", conclude Rocca.(Com)