Sanità: Calenda, destinare ogni euro possibile a Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "'La salute prima di ogni cosa' non può rimanere solo un misero detto popolare. Basta con la retorica: è ora di destinare ogni euro disponibile al Servizio sanitario nazionale. La nostra proposta, che prevedere di destinare 10 miliardi alla sanità, è stata consegnata a Giorgia Meloni e ne stiamo discutendo con le opposizioni. Facciamo in modo che non siano solo parole al vento". Lo afferma su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)