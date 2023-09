Imprese: Exor, utile consolidato di 2,157 miliardi di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Exor ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile consolidato di 2.157 milioni di euro. Questo quanto emerge da un comunicato della holding, che nello stesso periodo del 2022 aveva registrato un utile consolidato di 265 milioni di euro. L'incremento netto di 1.892 milioni di euro è principalmente attribuibile al miglioramento della quota di risultato delle imprese controllate e collegate (1.628 milioni di euro). Il risultato della prima metà del 2022 è stato influenzato anche dalle perdite non realizzate del portafoglio obbligazionario di PartnerRe (€1.060 milioni). Al 30 giugno 2023 il patrimonio netto consolidato attribuibile ai soci della controllante ammonta a 22.197 milioni di euro, con un incremento netto di 1.570 milioni di euro, rispetto a 20.627 milioni di euro al 31 dicembre 2022. La posizione finanziaria netta consolidata del Sistema Holdings al 30 giugno 2023 è negativa per 133 milioni di euro e riflette una variazione negativa di 928 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria positiva, pari a 795 milioni di euro al 31 dicembre 2022, principalmente dovuti ad investimenti (1.349 milioni di euro), riacquisto di azioni proprie (246 milioni di euro)e distribuzione di dividendi (99 milioni di euro), parzialmente compensati dai dividendi ricevuti da partecipazioni (815 milioni di euro). (segue) (Com)