Imprese: Exor, utile consolidato di 2,157 miliardi di euro nel primo semestre 2023 (2)

- Exor dichiara un valore del patrimonio netto (Nav) di 34,2 miliardi di euro al 30 giugno 2023. Il Nav per azione è aumentato del 22,8 per cento nel primo semestre del 2023, sovraperformando l'indice Msci World di 11,3 p.p., trainato principalmente dall'andamento delle società quotate. L'indebitamento netto era pari a 0,1 miliardi di euro al 30 giugno 2023, da una posizione liquida netta di 0,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, trainato principalmente dall'impiego di liquidità in società, investimenti e azioni riacquisto, parzialmente compensato dai dividendi ricevuti. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato oggi un programma di buyback da un miliardo di euro. Fino a 750 milioni di euro sarà eseguito sotto forma di un'Offerta pubblica di acquisto da lanciare il 14 settembre 2023, con un premio fino al 10 per cento. La quota dei risultati delle partecipazioni in società controllate e collegate nel semestre chiuso al 30 giugno 2023 è un utile di 1.981 milioni di euro, in aumento di 1.628 milioni di euro su base annua. L’incremento è principalmente attribuibile al fatto che il risultato del primo semestre 2022 includeva perdite non realizzate del portafoglio a reddito fisso di PartnerRe. Riflette anche le performance positive delle società controllate e collegate di Exor, in particolare Stellantis e Cnh Industrial. (Com)