Sardegna: festival Dialogoi di Quartu Sant'Elena, il 21 e 22 settembre grandi nomi di giornalismo e letteratura (2)

- Il Festival Dialogòi intende provare a dare un contributo alla riflessione sui nuovi fenomeni globali e sulle problematiche dei paesi dell’Area Mediterranea e dei vari “Sud” del mondo, nella convinzione che solo attraverso il metodo del dialogo e del confronto sia possibile trovare soluzioni comuni a sfide comuni. Conoscere per conoscersi meglio, per superare le differenze e costruire percorsi di pace, di crescita, di progresso, con ricadute diffuse e durature per le collettività coinvolte. Da qui l’idea di provare a immaginare un nuovo umanesimo, alla riscoperta di una radice comune fra i popoli del Mediterraneo, da cui possa nascere un domani la risposta ai tanti problemi della contemporaneità. Dialogòi nasce con l’intenzione di capovolgere il paradigma dominante nella gerarchia delle notizie e nella narrazione della realtà, a partire da noi stessi. L’idea è quella di volgere lo sguardo non più e non soltanto a Roma, Parigi, Berlino o Bruxelles, ma anche più a Sud, verso Tunisi, Algeri,Abuja, Nairobi, Ramallah, il Cairo, ed ancora oltre, dove spesso la lente dell’interesse occidentale non si sofferma. Il Festival Dialogoi nasce sotto curatela di un comitato scientifico che per la parte letteraria vede l’autorevole direzione artistica dello scrittore e giornalista Giacomo Mameli, coadiuvato dall’esperienza culturale, autoriale e letteraria di Francesca Bellino e Vittorio Giacopini. Per la sezione giornalismo la curatela è stata assunta dalla giornalista Paola Pintus. La segreteria organizzativa è stata affidata all'associazione Malik ets. Il Festival è inserito nel circuito dei crediti annuali per la formazione continua concessi dall’Associazione Stampa Sarda. Sono inoltre previsti crediti CFU per gli studenti universitari elargiti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari. Partners dell'iniziativa sono anche UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, Accus, Associazione per la Cooperazione Culturale in Sardegna, Fondazione di Sardegna. La Regione Autonoma della Sardegna ha concesso il suo patrocinio al Festival Dialogoi. (Rsc)