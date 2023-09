Cassino: 19enne morto in moto su strada abazia, procura acquisisce video di 4 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbe un video di 4 minuti realizzato dall’interno di una macchina che stava seguendo la moto guidata dal ragazzo di 19 anni morto a Cassino nella notte tra lunedì e mercoledì. La procura lo ha acquisito nel fascicolo dell’inchiesta svolta dai carabinieri. Il giovane era in sella ad una Ducati e dal centro cittadino, pare insieme ad un altro motociclista, aveva imboccato la strada regionale che conduce all’abazia di Montecassino. Giunto al secondo tornante, ha perso in controllo della moto e si è schiantato. Le ferite riportate non gli hanno dato speranza di sopravvivenza. Con l’indagine si tenta di far chiarezza sul contorno della vicenda. La SR149 che si inerpica per circa 10 chilometri fino alla cima del monte, è spesso meta di motociclisti a cui piace “curvare” ma ciò non significa che il ragazzo fosse impegnato in una guida spericolata. Che sia stata una corsa di moto o una passeggiata finita male e se ci sono responsabilità, lo stabilirà la procura che ha disposto una copia forense del telefonino che ha registrato il video.(Rer)