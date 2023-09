© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra “Somethings in the world", prima personale dell'artista americana Suzanne Jackson in un'istituzione europea e quinta edizione del progetto Furla Series.GAM Galleria d'Arte Moderna, via Palestro, 14 (ore 12)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)L'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa all'evento di presentazione del progetto "Milano Certosa District"via Varesina 204 (ore 18)REGIONEEvento organizzato da Ernest and Young “Sostenibilità ambientale, sociale ed economica: un confronto tra attori pubblici e privati”, un'iniziativa che affronta le tre dimensioni fondamentali della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. Sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; l'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione; il presidente del Centro nazionale per la mobilità sostenibile, Ferruccio Resta; l'amministratore delegato e generale di Atm, Arrigo Giana; il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali; l'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri e l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini. Modera Alberto Girardi, partner e risk consulting leader di Ernest and Young.Palazzo Lombardia, 39esimo piano, ingresso N1, Piazza città di Lombardia, 1 (ore 10)Gli assessori Guido Bertolaso e Romano La Russa, intervengono all'iniziativa sulla donazione del sangue “Il ricambio generazionale nella donazione del sangue: giovani donatori, una risorsa irrinunciabile del sistema trasfusionale” in collaborazione con AREU Lombardia e l'Associazione HSOS - Ospedale Sacco Obiettivo SanguePalazzo Pirelli, Auditorium Gaber, via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)Convegno promosso dalla Consigliera di Parità Anna Maria Gandolfi, sul tema “Occupazione femminile in Lombardia”.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 15)Il professor Giuseppe Remuzzi presenta alla stampa i risultati di “Origin”, uno studio che negli ultimi due anni ha visto i ricercatori dell'Istituto Mario Negri impegnati nell'analisi della relazione fra i fattori genetici e la gravità della malattia Covid-19 nella provincia di Bergamo. Intervengono anche il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.Palazzo Lombardia, sala Biagi, 1° piano, ingresso N4 piazza Città di Lombardia, 1 (ore 15)Si riunisce la Commissione Agricoltura che nell’occasione riceve in audizione il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana Vincenzo Caputo: l’incontro sarà finalizzato ad approfondire in particolare gli effetti della peste suina sul comparto agricolo lombardo.Palazzo Pirelli, la Sala Merini, via Filzi, 22 (ore 15:30)L'assessore Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa all'evento "Il bitto e le stelle 2023”.Agriturismo “La Florida”, via Lungo Adda, 12 Mantello/So (ore 17:30).Il presidente Attilio Fontana interviene alla Finale Contest IDEASxWOODPalazzo della Triennale, Viale E. Alemagna 6 (ore 19)VARIETech are from Mars, Arts are from Venus and how they met in Milan. Eddie Choi, science believer e imprenditore esperto di digital marketing, torna a Milano per una lecture dedicata all'incontro tra arte e tecnologia.Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2 (ore 18)MONZAConferenza Stampa con il Presidente di Brianzabiblioteche Viviana Guidetti e il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio per la presentazione del "Festival delle storie 2023 dammi un libro che apre le porte", festival di spettacoli, letture, laboratori e conferenze per bambini, ragazzi e adulti. Intervengono anche: Paolo Pilotto, Sindaco di Monza; Cosima Buccoliero, Direttore della Casa Circondariale di Monza, Laura Beretta, Coordinatrice di Brianzabiblioteche.Palazzo della Provincia, Sala Dell'Oro, via Grigna 13, Monza (ore 12) (Rem)