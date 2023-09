Animali: Rizzetto (Fd'I), inasprire le pene per i reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto che la mia proposta di legge che punta ad inasprire le pene previste per i reati contro gli animali stia continuando il suo iter parlamentare. Oggi il mio testo, unitamente a quelli presentati dai colleghi Michela Vittoria Brambilla e Devis Dori, è stato esaminato in commissione Giustizia". È quanto afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, primo firmatario della proposta di legge "Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali". "Questo primo step dovrebbe concludersi con l'inserimento di modifiche nel Codice penale - prosegue il parlamentare -. In Italia è necessario adottare adeguati provvedimenti normativi in materia, in particolare, stabilendo pene efficaci e proporzionate. A mio avviso bisogna aumentare la pena nei confronti di chi è colpevole della morte, del maltrattamento o dell'abbandono di un animale, essere senziente e portatore di diritti". (Com)