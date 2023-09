Mobilità: Leoncini-Casini (Iv), centro paralizzato da cantieri, serve tavolo di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, "la riapertura delle scuole e l'avvio dei primi cantieri in centro per il Giubileo, la città si ritrova questa settimana in pieno caos viabilità, com'era facilmente prevedibile". Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia viva. "A creare maggiori disagi ai cittadini sono soprattutto i lavori per la realizzazione del sottopasso di piazza Pia, nonostante il sopralluogo del Sindaco Gualtieri di un paio di settimane fa e le ultime modifiche alla circolazione in quel quadrante introdotte ieri dalla Giunta nel tentativo di decongestionare il traffico e agevolare il flusso verso l'Ospedale Santo Spirito. Viabilità fuori controllo anche nella zona Marconi-Ostiense-Garbatella, interessata dalla chiusura del ponte dell'Industria e dai lavori sui binari del tram 8, che sarebbero dovuti terminare lo scorso maggio e che rallentano parecchio gli spostamenti in un altro settore strategico della città". (segue) (Com)