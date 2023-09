Mobilità: Leoncini-Casini (Iv), centro paralizzato da cantieri, serve tavolo di confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano indicazioni "chiare ed esaustive per gli automobilisti - si legge ancora - che spesso si incanalano nei flussi di traffico senza sapere bene dove andare. Con premesse del genere non può che preoccuparci la prossima apertura del cantiere di piazza dei Cinquecento, che avrà ripercussioni su via Nazionale e su tutto il centro: in questo, come negli altri casi, sarà fondamentale rispettare i tempi prefissati dei lavori per limitare al massimo i disagi. Serve inoltre un tavolo di confronto permanente con gli attori interessati e un coinvolgimento maggiore e più puntuale delle Commissioni capitoline competenti". (Com)