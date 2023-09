Marche: De Poli (Udc) su alluvione, ritrovato corpo Brunella, ci stringiamo al figlio Simone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore, a Simone, figlio di Brunella Chiù, il cui corpo è stato ritrovato nelle acque delle Isole Tremiti, a un anno dall'alluvione nelle Marche. Tutti noi abbiamo ancora in mente le drammatiche immagini di un anno fa: acqua e fango che devastano il territorio causando morte e sofferenza: quella notte, Brunella era con la figlia Noemi, 17 anni. Entrambi non riuscirono a salvarsi. L'unico a farcela fu Simone, 23 anni: a lui vorremmo far arrivare un pensiero di sentita e affettuosa vicinanza da parte delle istituzioni". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli. (Rin)