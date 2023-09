Migranti: Bartolo (Pd), situazione a Lampedusa dimostra che governo Meloni ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni “ha fallito su tutta la linea”: i “barchini” approdati a Lampedusa negli ultimi giorni “sono partiti tutti dalla Tunisia”, il Paese con cui il governo italiano e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno siglato il memorandum d'intesa. Lo ha detto l'europarlamentare del Pd, Pietro Bartolo, in una nota stampa. "Sentire questa mattina la presidente della Commissione difendere quell'accordo nel suo discorso sullo stato dell'Unione e prenderlo a modello per altri futuri memorandum, mentre da Lampedusa arrivavano la notizia di un neonato morto e immagini apocalittiche, mi ha davvero amareggiato", ha affermato Bartolo. "Lo confesso, ho provato un senso di disgusto. Non è questa l'Europa in cui credo. Fare accordi con dittatori come Saied che non rispettano i diritti umani e che hanno aperto la 'caccia al nero', spingendo migliaia di subsahariani nel deserto o ad attraversare il Mediterraneo, non fa onore all'Unione", ha proseguito l'eurodeputato. "Non basta dire 'viva l'Europa!' alla fine di un discorso, per onorarla. Lo si deve fare mettendo in pratica i valori su cui si fonda. La tutela dei diritti umani e dello stato di diritto sono il cuore della nostra Ue", ha poi concluso nella nota Bartolo. (Beb)