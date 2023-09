Sardegna: eolico, mobilitazione istituzionale arriva a Oristano, scendono in campo sindaci provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilitazione istituzionale e sociale sul progetto per un parco eolico presentato dalla Società Sorgenia Renewables arriva a Oristano. Su iniziativa di Massimiliano Sanna, sindaco del Comune capoluogo di provincia, lunedì 18 settembre, alle 17, nella sala consiliare del Comune, a Palazzo degli Scolopi, si terrà una riunione tra gli amministratori dei comuni della provincia per la costituzione di un tavolo territoriale, analitico, normativo e programmatico, sul tema delle energie eoliche e sulle ricadute socioeconomiche ed ambientali derivanti dalla nascita di questi impianti. “L’auspicio è condividere, approfondire e programmare ogni utile riflessione programmando quanto opportuno, nell’interesse e a tutela dei nostri territori e Comunità, anche alla presenza dell’Assessore regionale dell’Industria Anita Pili oltre che dell‘Amministrazione provinciale rappresentata dal suo amministratore straordinario Massimo Torrente”, spiega il sindaco Sanna. “In queste settimane si è sviluppato un intenso dibattito su questo tema e il comune capoluogo non può rimanere estraneo a un problema tanto sentito e tanto dibattuto – prosegue il Sindaco Sanna -. Il tema dell’energia è strategico, ma lo è altrettanto quello dell’ambiente. Le comunità locali hanno il diritto e il dovere di essere protagoniste delle scelte dei rispettivi territori e per questo motivo vogliamo mettere a confronto le posizioni di tutte le rappresentanze istituzionali locali, quelle che più di tutte sanno interpretare i bisogni dei territori e delle comunità, ed elaborare strategie comuni capaci di indirizzare correttamente le scelte”. (Rsc)