Roma: Gualtieri, poche case popolari ma no a quartieri ghetto

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma ci sono "pochissime case popolari rispetto alle altre capitali europee ma non dobbiamo creare ghetti, quartieri in cui c'è una concentrazione di persone più povere. L'inclusione passa per quartieri misti". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Tagadà", su La7. (Rer)