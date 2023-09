Trasporti: M5s, Salvini ci dica che fine ha fatto Piano nazionale aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco meno di un anno fa, mentre Salvini giurava da novello ministro dei Trasporti, il suo ministero aveva messo poc'anzi in consultazione il nuovo Piano nazionale aeroporti. Un documento basilare per il sistema trasportistico italiano, la cui bozza era stata formulata dall'Enac su impulso dell'ex ministro Giovannini con un orizzonte temporale fino al 20235. Il Pna tracciava tutta una serie di percorsi e impegni in tema di sostenibilità ambientale, di intermodalità, di interconnettività e di sviluppo digitale e tecnologico dei singoli scali aeroportuali. Dallo scorso autunno, con l'avvento del governo Meloni, sul Pna è calato un silenzio tombale". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede, che aggiungono: "Con un ministro che ad eccezione del fantasmagorico quanto fantasioso ponte sullo Stretto si occupa davvero poco dei dossier del suo ministero, il timore è che un documento di indirizzo politico così importante possa giacere in qualche impolverato cassetto del ministero. A Salvini ora chiediamo chiarezza: vogliamo sapere che fine abbia fatto il Pna. Per i nostri aeroporti l'estate appena conclusa è stata piuttosto accidentata: Salvini inizi, tra sagre e proclami vari, anche a lavorare. Dopo undici mesi sarebbe anche giunta l'ora". (Com)