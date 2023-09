Tlc: Spagna, ministra Calvino, governo analizzerà con rigore entrata saudita Stc in Telefonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo analizzerà "con rigore" l'acquisizione da parte del fondo saudita Stc di una partecipazione del 9,9 per cento nella società di telecomunicazioni Telefonica, per garantire che "non ci siano rischi dal punto di vista della sicurezza e della difesa del Paese". Lo ha reso noto la ministra dell'Economia Nadia Calvino, in un'intervista all’emittente "W Radio Colombia", sottolineando che Telefonica è un'azienda strategica "molto presente nell'area della difesa". "La Spagna è un Paese serio che applicherà i meccanismi e gli strumenti in modo rigoroso e con certezza giuridica, come è stato fatto negli ultimi anni", ha assicurato Calvino. "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la protezione degli interessi strategici del Paese e l'attrazione degli investimenti", ha aggiunto la ministra. (Spm)