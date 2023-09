Lavoro: De Cristofaro (Avs) su incidenti, mozione unitaria è segnale al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri degli infortuni e delle morti sul lavoro nel nostro Paese sono, purtroppo, particolarmente preoccupanti, indegni di un Paese civile. “L'approvazione di questa mozione è un segnale al Paese rispetto ad un fenomeno tanto grave e quanto preoccupante”. Lo afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. “Anche oggi piangiamo la morte di tre operai. Tre al giorno è il triste bilancio giornaliero delle vittime sul lavoro. Da gennaio a luglio 2023 le morti sul lavoro sono state 430, una media di 80 decessi al mese, come ci ricorda l'Inail. Il presidente Mattarella ieri ha rivolto un appello perché 'lavorare non è morire, le vittime ci dimostrano che non stiamo facendo abbastanza'. Un appello che dobbiamo fare nostro, con un rinnovato impegno ad intervenire”, sottolinea De Cristofaro, che aggiunge: “La frammentazione del mondo del lavoro, la precarizzazione del lavoro, i subappalti sono tra le cause delle morti sul lavoro. Sicurezza, prevenzione e formazione sono considerati spesso solo dei meri costi sui quali risparmiare. Invece la sicurezza sul lavoro deve essere la priorità. La mozione unitaria che oggi approviamo è il primo atto della Commissione di indagine sulle condizioni di lavoro in Italia presieduta dal senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni. Un lavoro che parte dalla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro deve diventare centrale nelle politiche sul lavoro. Un punto di partenza per provare a fermare questa strage quotidiana”. (Rin)