Fvg: assessore Ambiente, avanti con idea di Fondazione sviluppo sostenibile in Regione

- La Regione Friuli Venezia Giulia intende portare avanti il progetto relativo all'istituzione di una Fondazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, con sede in Fvg e con il patrocinio dell'Unesco. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, che oggi ha presentato l’idea al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. “Il progetto è stato accolto positivamente dal ministro”, ha fatto sapere Scoccimarro. “La condivisione del ministero competente ci spinge a procedere con gli atti necessari alla costituzione della Fondazione, che sono certo potrà avere un ruolo di primo piano verso una svolta 'green' nel nostro Paese”. Scoccimarro ha discusso con i vertici del ministero anche delle politiche regionali adottate riguardo alle Comunità energetiche rinnovabili e ha esposto i contenuti del progetto "A-mare", che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole e università nautiche per recuperare un'imbarcazione da rottamare e farla ritornare una regina delle regate da 25 metri. “Sarà anche un'occasione per portare un forte messaggio di educazione ambientale in tutta l'area Adriatica e del Mediterraneo”, ha concluso l’assessore. (Frt)