Venezuela: primarie opposizione, non ammessi alle presidenziali i tre candidati in cima ai sondaggi

- Sono Maria Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano - secondo un sondaggio della Ocr diffuso da "Cnn" in spagnolo - i candidati presidenziali con le maggiori possibilità di vincere le primarie presidenziali che le opposizioni del Venezuela hanno organizzato in vista delle elezioni del 2024. Tre nomi cui però le autorità hanno tolto il diritto all'elettorato passivo, in base a diversi reati a loro imputati. Una eventualità destinata a riaccendere le polemiche sulle garanzie offerte dal governo di Nicolas Maduro allo svolgimento di elezioni “libere e democratiche”. (segue) (Vec)