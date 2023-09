Venezuela: primarie opposizione, non ammessi alle presidenziali i tre candidati in cima ai sondaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il resto del voto sembra disperdersi tra la decina di altri candidati, tra cui non mancano nomi rilevanti, ma sin qui risparmiati da provvedimenti delle magistrature venezuelane. Per le opposizioni rimane quindi da decidere tra due possibili strade: immaginare una linea di "successione", che consegni automaticamente la candidatura al più votato tra chi non è escluso, o se impegnarsi in una lotta comune per difendere il diritto di tutti i candidati a concorrere alle elezioni. Una scelta non facile, cartina di tornasole delle diverse strategie di contrasto al governo, e che i candidati - avverte la testata "Efecto Cocuyo" - cercheranno di prendere in maniera riservata, per impedire che il governo "possa boicottare" i piani. (segue) (Vec)