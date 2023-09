Venezuela: primarie opposizione, non ammessi alle presidenziali i tre candidati in cima ai sondaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contraria all'idea della successione rimane Maria Corina Machado. "Non è il caso di parlare di successione",ha detto Machado durante il dibattito. "È la gente che deve scegliere e non il regime ad imporre il contendente. Quello che ci attende è impegnativo e saranno molte le barriere che dovremo rimuovere. E dovremmo farle cadere una ad una", ha proseguito Maria Corina, secondo cui "non si può giocare seguendo le regole della tirannia, ma facendo valere quelle della cittadinanza e della libertà". (Vec)