Maltempo: commissario Figliuolo incontra presidente provincia Rimini e visita comuni Casteldelci e Sant'Agata Feltria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, ha incontrato questa mattina il presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, dopo essere stato accolto dal viceprefetto vicario della cittadina romagnola, Patrizia Claudia De Angelis. Al termine dell'incontro – al quale hanno partecipato la vicepresidente della regione Emilia-Romagna Irene Priolo e i 27 sindaci della provincia di Rimini - il Commissario ha ringraziato le istituzioni presenti per la sinergia e la collaborazione in atto con la Struttura commissariale, evidenziando come le strategie messe in campo vengano sempre condivise con il territorio. Nel sottolineare che la prospettiva del governo è quella del pieno ristoro dei danni subiti, il generale Figliuolo - riferisce una nota - ha ricordato che per gli interventi di somma urgenza sono disponibili 289 milioni di euro. Circa la fase più strutturata di messa in sicurezza del territorio, il Commissario ha annunciato che a breve sarà emanata un'ordinanza pilota - attualmente ai ministeri delle Infrastrutture, Ambiente e Cultura per i pareri di competenza - per il ripristino, recupero e riparazione dei corsi d'acqua, con interventi che conteranno sulla disponibilità di 234 milioni di euro e beneficeranno di semplificazioni per accelerare i tempi di realizzazione, sempre nel rispetto della legalità e della trasparenza delle procedure. Alle famiglie e alle imprese sarà dedicata un'ordinanza ad hoc, che fornirà le indicazioni sulle modalità di inoltro delle domande dei ristori, sulle perizie asseverate e sulle schede tecniche di rilevazione dei danni. Proprio circa l'ordinanza per i ristori alle imprese, oggi e domani sono previsti incontri tecnici presso la sede regionale. (segue) (Com)