Maltempo: commissario Figliuolo incontra presidente provincia Rimini e visita comuni Casteldelci e Sant'Agata Feltria (2)

- Nel rivolgersi ai sindaci, il generale Figliuolo ha ribadito la disponibilità di risorse per andare incontro alla progettualità dei comuni, che potranno ricevere rimborsi in tempi rapidi una volta ricevute le richieste. Il presidente della Provincia Sadegholvaad ha dichiarato di aver accolto con soddisfazione la recente ordinanza sulle somme urgenze, ribadendo l'ottima collaborazione istituzionale esistente con la Regione e con la Struttura commissariale. Dopo aver evidenziato che gli interventi di somma urgenza nel suo territorio sono stati già riconosciuti e ammessi a finanziamento da parte della Struttura commissariale, si è detto poi disponibile ad assistere i piccoli comuni dal punto di vista tecnico, tramite la struttura della Provincia. La vicepresidente Priolo, dopo aver sottolineato la collaborazione positiva con il generale Figliuolo, ha dichiarato che la Regione ha fornito l'intesa alla Struttura per l'aggiornamento della piattaforma Sfinge, aggiungendo che verrà a breve fornita l'intesa anche per l'ordinanza pilota del Commissario sui corsi d'acqua. La visita è proseguita con il sopralluogo a Casteldelci e a Sant'Agata Feltria, due dei Comuni maggiormente colpiti della provincia, dove il commissario - insieme al presidente Sadegholvaad - ha incontrato i sindaci e le comunità locali, che hanno elogiato l'impegno profuso negli interventi emergenziali da parte delle istituzioni, dei cittadini e dei volontari, in particolare evidenziando l'attività svolta con abnegazione e coraggio da parte del personale delle stazioni dell'Arma dei Carabinieri. (Com)