Porti: Paita (Iv), tassa Ue su transito navi assurda, va cambiata

- "La nuova tassa 'green' sul transito delle navi che la commissione europea pensa di introdurre è assurda e va cambiata subito perché mette a rischio i porti di trasbordo europei, tra i quali quello di Gioia Tauro, che dà lavoro a 5600 persone tra lavoratori diretti e indotto". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, che prosegue: "Nella direttiva Fit for 55 è prevista questa tassazione che dovrebbe servire a ridurre le emissioni di co2 delle grandi navi. L'unico risultato sarà invece quello di danneggiare i porti europei del Mediterraneo, Italia, Portogallo, Spagna, Malta, a favore di quelli del Nord Africa. Se una nave partita dalla Cin, fa trasbordo a Gioia Tauro prima di arrivare alla destinazione finale nel Nord Europa, si troverà a pagare una tassa maggiore rispetto ad un transito, ad esempio, in Egitto o in Marocco. Un delirio autolesionistico che non ridurrà di un grammo l'anidride carbonica emessa. È giusto tutelare l'ambiente - conclude la senatrice di Italia viva - ma senza distruggere la struttura produttiva italiana e europea. Questo è l'approccio riformista e pragmatico che il centro vuole portare in Europa". (Rin)