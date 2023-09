Migranti: Iezzi (Lega), bene impegno Piantedosi in gestione minori non accompagnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati "pesa sui Comuni, costretti a gestire numeri ormai inaccettabili e problematici. Essere minorenni implica un canale privilegiato di accoglienza che, ovviamente, verrebbe meno nel caso in cui diventassero maggiorenni. È cosa nota che molti dichiarino un'età inferiore ai 18 anni pur essendo maggiorenni". Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Igor Iezzi, durante il question time alla Camera che ha visto intervenire il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Ora, grazie all'impegno del ministro dell'Interno, si definiranno interventi volti a risolvere queste criticità - ha continuato il parlamentare -. L'intento non è quello di ridurre le tutele, ma di velocizzare le procedure e non disperdere le risorse destinate ai minori, concentrandole su chi ne ha veramente diritto. Le immagini di Lampedusa sono terribili e inaccettabili: è necessario intervenire con nuovi decreti Sicurezza. La Lega sarà al fianco del ministro Piantedosi con lealtà, coraggio, forza, determinazione e impegno".(Rin)