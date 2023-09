Malattie rare: Cappellacci (FI), terapia no-profit grande messaggio speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande messaggio di speranza". Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari sociali e Salute della Camera, plaude all'iniziativa promossa dalla Fondazione Telethon, che ha ottenuto l'autorizzazione a distribuire "Strimvelis" per la cura dell'immunodeficienza "Ada-Scid". "E' una grande speranza non solo per coloro i quali soffrono direttamente questa grave malattia, che può condurre alla morte anche negli anni dell'infanzia ma per tutti i pazienti affetti da malattie rare. Dietro questa definizione - ricorda il parlamentare - non ci sono numeri, ma le storie di vita di ben 300 milioni di persone nel mondo e 30 milioni in Europa. Ecco perché è fondamentale puntare nella ricerca, raggiungere e superare l'obiettivo di investire il 3 per cento del Prodotto interno lordo nazionale: investire nel diritto alla salute non può essere più considerato solo una spesa ma un vero e proprio investimento. Il contributo privato - conclude Cappellacci - è fondamentale, quando è ispirato da finalità no-profit rappresenta un'ulteriore accelerazione verso quel diritto alla salute veramente universale che deve essere un obiettivo comune per tutti". (Rin)